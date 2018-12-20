Дзюба прослыл боцманом за жест на чемпионате мира

Бывший футболист питерского «Зенита» Герман Зонин назвал нападающего команды Артёма Дзюбу боцманом за его фирменное празднование голов с воинским приветствием.
Видео появилось на YouTube-канале «сине-бело-голубых».
— Где великий Дзюба? Здравствуй, красавец, — сказал Зонин, войдя в раздевалку.
— Мы не великие, — ответил Дзюба.
— Как это? Я тебя зову «боцман Дзюба» за твой жест, молодец! — сказал Зонин.
Дзюба впервые исполнил воинское приветствие в качестве празднования голов на чемпионате мира — 2018. Тогда ему ответил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Воинское приветствие Дзюбы по всей стране стало флешмобом.
Зонин играл за «Зенит» с 1973 по 1977 год. 9 сентября 2018 года он отметил своё 92-летие.
Как писал News.ru, Дзюба усомнился в «космическом составе» питерского «Зенита».