Дзюба прослыл боцманом за жест на чемпионате мира

https://news.ru/storage/news/60c187143c77b0fb418f5ccbc5cae4c6/73396dc9-2d49-468c-827f-db14754deef4_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Артём Дзюба

Бывший футболист питерского «Зенита» Герман Зонин назвал нападающего команды Артёма Дзюбу боцманом за его фирменное празднование голов с воинским приветствием.

Видео появилось на YouTube-канале «сине-бело-голубых».

— Где великий Дзюба? Здравствуй, красавец, — сказал Зонин, войдя в раздевалку.

— Мы не великие, — ответил Дзюба.

— Как это? Я тебя зову «боцман Дзюба» за твой жест, молодец! — сказал Зонин.

Дзюба впервые исполнил воинское приветствие в качестве празднования голов на чемпионате мира — 2018. Тогда ему ответил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Воинское приветствие Дзюбы по всей стране стало флешмобом.

Зонин играл за «Зенит» с 1973 по 1977 год. 9 сентября 2018 года он отметил своё 92-летие.

Как писал News.ru, Дзюба усомнился в «космическом составе» питерского «Зенита».