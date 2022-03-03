«Только говорить и могут»: Дзюба ответил на гневное послание Миколенко

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба заявил, что ничего, кроме разговоров, его недоброжелатели предложить не могут. Так он ответил на критику в свой адрес со стороны украинского футболиста «Эвертона» Виталия Миколенко.

Они только говорить и могут, — написал 33-летний игрок в Instagram одному из подписчиков, который попросил его ответить на слова украинского футболиста.

Ранее футболист «Эвертона» заявил, что пока форвард «Зенита» молчит, на Украине «убивают мирных людей». Миколенко добавил, что Дзюбе за это никогда не будет прощения.

С 24 февраля российские войска проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине.

Ранее сообщалось, что российский вратарь Ярослав Лобанцев и украинский фланговый нападающий Юрий Бушман вместе выступили за мир. Они сделали совместную фотографию в футболках с изображением национальных флагов своих государств.

Футболисты играют за казахстанский «Кызыл-Жар». Лобанцев является капитаном команды.