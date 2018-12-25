Допинг-офицеры оставят Шипулина в покое

Российский биатлонист Антон Шипулин будет проходить проверки на приём запрещённых веществ до тех пор, пока Международный союз биатлонистов (IBU) не получит от него официального заявления о завершении карьеры. После этого он перестанет представлять интерес для допинг-офицеров.
«Как только мы получаем от федерации или от самого спортсмена письмо, мы его считаем завершившим карьеру со дня получения официального документа и исключаем из своего пула допинг- тестирования. И на этого человека больше не будут распространяться антидопинговые правила», — сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая ТАСС.
Имя Шипулина фигурировало в списке обвинённых в нарушении антидопинговых правил, который предоставила австрийская полиция в декабре 2018 года. На Олимпиаду в Пхёнчхан Шипулин не получил приглашения Международного олимпийского комитета (МОК). После этого он взял паузу, но осенью 2018-го вернулся к тренировкам.
Спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры 25 декабря.
Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта, сообщал News.ru.