Допинг-офицеры оставят Шипулина в покое

https://news.ru/storage/news/c7a2fff8ee851ca2fe8ecfd686c7d2a5/00f064ec-a7dd-497c-87f7-3fdaa36cfe83_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Антон Шипулин

Российский биатлонист Антон Шипулин будет проходить проверки на приём запрещённых веществ до тех пор, пока Международный союз биатлонистов (IBU) не получит от него официального заявления о завершении карьеры. После этого он перестанет представлять интерес для допинг-офицеров.

«Как только мы получаем от федерации или от самого спортсмена письмо, мы его считаем завершившим карьеру со дня получения официального документа и исключаем из своего пула допинг- тестирования. И на этого человека больше не будут распространяться антидопинговые правила», — сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая ТАСС.

Имя Шипулина фигурировало в списке обвинённых в нарушении антидопинговых правил, который предоставила австрийская полиция в декабре 2018 года. На Олимпиаду в Пхёнчхан Шипулин не получил приглашения Международного олимпийского комитета (МОК). После этого он взял паузу, но осенью 2018-го вернулся к тренировкам.

Спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры 25 декабря.

Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта, сообщал News.ru.