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Допинг-офицеры оставят Шипулина в покое

Антон Шипулин Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Антон Шипулин

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Антон Шипулин будет проходить проверки на приём запрещённых веществ до тех пор, пока Международный союз биатлонистов (IBU) не получит от него официального заявления о завершении карьеры. После этого он перестанет представлять интерес для допинг-офицеров.

«Как только мы получаем от федерации или от самого спортсмена письмо, мы его считаем завершившим карьеру со дня получения официального документа и исключаем из своего пула допинг- тестирования. И на этого человека больше не будут распространяться антидопинговые правила», — сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая ТАСС.

Имя Шипулина фигурировало в списке обвинённых в нарушении антидопинговых правил, который предоставила австрийская полиция в декабре 2018 года. На Олимпиаду в Пхёнчхан Шипулин не получил приглашения Международного олимпийского комитета (МОК). После этого он взял паузу, но осенью 2018-го вернулся к тренировкам.

Спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры 25 декабря.

Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта, сообщал News.ru.


#допинг #биатлон #АнтонШипулин
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