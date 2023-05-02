Добей лежачего: кто и почему напал на баскетболиста Алексея Шведа Известный российский спортсмен получил черепно-мозговую травму

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Алексей Швед

Праздничные выходные для «армейцев» прошли по-разному: хоккейный ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, а баскетбольный — второй год подряд остался без трофея Лиги ВТБ. В полуфинале ЦСКА проиграл «Локомотиву-Кубани» (4-3). По мнению болельщиков, это случилось из-за плохой формы лидеров команд Николы Милутинова и Алексея Шведа. Последнего фанаты обвинили в чрезмерно обособленных действиях вместо работы на команду. А спустя сутки на Шведа напали в центре Москвы. Спортсмен получил черепно-мозговую травму и попал в больницу.

Что случилось

Защитник ЦСКА после вылета из розыгрыша плей-офф Лиги ВТБ отдыхал с женой и друзьями в ресторане на Большой Никитской в центре Москвы. По информации Telegram-канала Baza, в тот вечер в заведении также находилась компания из пятерых мужчин — предположительно, уроженцев Кавказа.

На выходе из ресторана между Шведом и компанией возник конфликт, который перерос в драку на улице. От удара баскетболист упал, из уха пошла кровь. Мужчины хотели добить лежачего Алексея, но друзья спортсмена отогнали нападавших. Затем зачинщики драки скрылись. Ранее никто в этом заведении их не видел.

В то же время, по данным «Спорт-Экспресса», у компании, с которой у игрока возник конфликт на выходе из ресторана, до этого были проблемы с администрацией заведения.

Версия агента и диагноз

Обрад Фимич, агент баскетболиста, рассказал «Спорт-Экспрессу» свою версию случившегося.

«После игры Алексей с женой отправился в ресторан в центре Москвы. После ужина они вышли на улицу, где группа молодых людей без какого-либо повода стала задираться к ним. Ребята явно были в неадекватном состоянии. Они решили затеять драку в духе «лучших традиций самых гордых» обитателей, то есть вчетвером-впятером против одного, — рассказал Фимич.

По его словам, после нанесения ударов в области головы, Алексей упал, ударившись головой о тротуар. Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга.

По данным Telegram-канала Baza, у Шведа диагностирована ретроградная амнезия. Он практически не помнит, что с ним произошло. Кроме амнезии, у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press Алексей Швед

Противоречивая информация по алкоголю и госпитализации

Менеджер соседнего заведения вызвала скорую, которая приехала через 15–20 минут. Баскетболиста пришлось госпитализировать. Telegram-канал SHOT пишет, что Шведа госпитализировали только со второй попытки: сначала защитник ЦСКА якобы отказался поехать в Боткинскую больницу и отправился домой, но там Алексею стало плохо и ему снова вызвали скорую. Сейчас баскетболист остается в частной больнице.

Нет однозначного понимания и по состоянию Шведа до конфликта. Изначально в Telegram-каналах сообщалось, что он был нетрезв, но эту информацию уже опровергли. «Р-Спорт», со ссылкой на источник в Единой лиге ВТБ, сообщил некоторые подробности.

«Алексей Швед является постоянным клиентом ресторана, поэтому администрация заведения его знает. Инцидент произошел около 23:15. Швед и компания сидели в разных залах, баскетболист не был пьян. У компании был заказан стол на большое количество человек, но большинство не пришли, поэтому у них возникли проблемы с администрацией ресторана», — рассказал источник.

Что говорят в клубе

ЦСКА выступил с заявлением, подтвердив факт нападения на своего игрока.

«Защитник нашей команды Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента» — говорится в заявлении.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заверил, что угрозы жизни игрока нет.

«По состоянию здоровья Алексея Шведа лучше спросить у врачей. После черепно-мозговой травмы он в больнице. Я так понимаю, что угрозы жизни нет, но насколько серьезно пострадало здоровье, будет понятно сегодня-завтра. Что касается обстоятельств и причин нападения, лучше обращаться к правоохранительным органам. Надеюсь, что данные товарищи будут найдены и наказаны», — сказал Ватутин «СЭ».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алексей Швед

Что будет с нападавшими

На видео потасовки заметно, как нападавшие бросились в рассыпную после того, как увидели на голове Шведа кровь.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» сообщил, что мужчинам за нападение на баскетболиста может грозить до 10 лет лишения свободы. По его мнению, травма Шведа может считаться причинением тяжкого вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений.

«В любом случае будет проводиться судебно-медицинская экспертиза, и все будет зависеть от результата. Два варианта может быть: либо баскетболисту причинен тяжкий вред, наказание, как я уже сказал, до 10 лет лишения свободы, либо вред будет средней тяжести, то по пункту «д» ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса, наказание — до пяти лет лишения свободы», — сказал Калинов.

Когда Швед вернется

Сроки возвращения Шведа на паркет не уточняются. Однако ЦСКА уже дал понять, что в ближайших матчах атакующий защитник из-за травмы им не поможет. Армейцы после проигрыша «Локомотиву-Кубани» в полуфинале серии плей-офф Единой лиги впервые не сыграют в финале турнира.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Алексей Швед

В серии за третье место ЦСКА встретится с проигравшим в противостоянии между «Зенитом» (Санкт-Петербург) и УНИКСом (Казань). Счет в этой полуфинальной серии пока равный — 3-3. Решающий матч пройдет 2 мая в Казани. Первая игра серии за третье место запланирована на 5 мая.