«Десять омоновцев избили его, связали»: в Казахстане арестован боец ММА

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов был арестован в своём доме. 37-летний спортсмен обвиняется в участии митингах, сообщает сетевое издание ZTB.KZ.

Казахстанский боец Куат Хамитов был сегодня задержан у себя дома силовыми структурами. Известно, что он находится в ДКНБ Алма-Аты. Хамитов принимал участие в мирных митингах и призывал людей к спокойствию, — сообщает ZTB.KZ.

Арест спортсмена подтвердила его мама, выразившая недовольство агрессивным поведением представителей правоохранительных органов.

Зашли десять человек ОМОНа и два человека в гражданской одежде. Мой сын сидел на диване, на котором сейчас сижу я. Они связали ему руки, положили на пол и начали избивать. Муж выскочил из другой комнаты и спросил: «Почему вы его бьёте? Вы можете его и так увезти». Они сказали, что он зачинщик, и, ни в чём не разбираясь, увезли его, — рассказала мама спортсмена YouTube-каналу БАСЕ.

Хамитов неоднократно комментировал политическую обстановку в Казахстане. В своей последней публикации в Instagram он написал: «Мирная поддержка».

На счету казахстанца 24 победы в боях по правилам ММА и шесть поражений. В последние годы Хамитов выступал в российской лиге AMC Fight Nights.

Ранее сообщалось, что бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Антонио Рокко Мартин арестован полицией Лас-Вегаса за справление нужды в общественном месте и нападение на охранника.