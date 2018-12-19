Дадонов и Наместников названы звёздами матчей НХЛ

https://news.ru/storage/news/cc9dd5bb8f68d3b4e6cf6e712b444b5b/249cfbe9-491e-46dd-8b32-8c081bd82896_850.jpg Vincent Ethier/Icon SportswireVincent Ethier/Global Look Press

Евгений Дадонов

На своём льду «Рейнджерс» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра в «Мэдисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников сравнял счёт в середине третьего периода. Кроме того, 26-летний россиянин поучаствовал и в двух других голах своей команды, ассистировав сначала Кевину Хейзу, а затем и Филипу Хитилу.

Его партнёр по команде Александр Георгиев отразил 14 бросков по своим воротам. В результате Наместникова признали второй звездой матча, а Георгиева — третьей.

В другой встрече игрового дня «Даллас» одолел «Калгари» — 2:0. Российский форвард «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов набрал 3 (2+1) очка в игре против «Баффало». Благодаря свершениям своего форварда «Пантерз» выиграли — 5:2 (0:1, 1:1, 4:0). Дадонов был назван первой звездой встречи.

Ранее News.ru сообщал, что вратаря «Коламбуса» Сергея Бобровского назвали лучшим в НХЛ по итогам очередного игрового дня.