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ЦСКА отправился на первый сбор без Акинфеева

Игорь Акинфеев Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Игорь Акинфеев

спорт [ версия для печати ]

Футбольный клуб ЦСКА (Москва) вылетел на первый сбор в Аликанте, откуда игроки и тренерский штаб отправятся в Кампоамор, где начнут подготовку ко второй части сезона.

Капитан клуба, вратарь Игорь Акинфеев присоединится к команде через несколько дней, сообщает «Спорт-Экспресс».

ЦСКА по итогам первой части сезона занимает третье место в турнирной таблице с 30 очками. Вторая часть сезона и 18-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартуют 3 марта. «Армейцы» первую игру в 2019 году проведут в Туле против «Арсенала».

Как писал News.ru, бывший вратарь сборной России Александр Филимонов отказался называть Акинфеева лучшим вратарём страны.


#футбол #ЦСКА #ИгорьАкинфеев
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