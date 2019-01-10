ЦСКА отправился на первый сбор без Акинфеева

Футбольный клуб ЦСКА (Москва) вылетел на первый сбор в Аликанте, откуда игроки и тренерский штаб отправятся в Кампоамор, где начнут подготовку ко второй части сезона.
Капитан клуба, вратарь Игорь Акинфеев присоединится к команде через несколько дней, сообщает «Спорт-Экспресс».
Пора за работу! Команда отправляется в Аликанте на зимние сборы. Сегодня будет много связанных с этим новостей pic.twitter.com/tOc2oVXweF— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 января 2019 г.
ЦСКА по итогам первой части сезона занимает третье место в турнирной таблице с 30 очками. Вторая часть сезона и 18-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартуют 3 марта. «Армейцы» первую игру в 2019 году проведут в Туле против «Арсенала».
Как писал News.ru, бывший вратарь сборной России Александр Филимонов отказался называть Акинфеева лучшим вратарём страны.