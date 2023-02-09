Казань лишили ЧМ по водным видам спорта 2025 года ЧМ 2025 года по водным видам спорта перенесли из Казани в Сингапур

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года вместо Казани пройдет в Сингапуре, сообщается на сайте Международной федерации плавания (World Aquatics). Право на проведение турнира столица Татарстана получила еще в 2019 году.

World Aquatics сегодня объявила о присуждении Сингапуру права проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года, — говорится в сообщении.

Турнир включает в себя соревнования в шести видах спорта: плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло, плавание на открытой воде и хайдайвинг. Состязания будут проводиться в Singapore Sports Hub, который включает в себя два стадиона и водный центр с двумя 50-метровыми бассейнами. Даты чемпионата пока не определены, они станут известны позже.

Ранее сообщалось, что в Международном олимпийском комитете исключили участие сборных России и Белоруссии в ОИ-2024 под своими флагами. В организации завили, что единственным вариантом может быть выступление российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.