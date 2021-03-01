Чемпионат мира по кикбоксингу в России отменён из-за CAS

https://static.news.ru/photo/ebaaa440-7ae0-11eb-ad79-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Чемпионат мира по кикбоксингу, который должен был пройти в Москве 5–14 ноября 2021 года, отменён по решению Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO).

Причиной отказа от турнира стало решение Спортивного арбитража (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Информация об этом появилась на сайте организации.

Новые хозяева чемпионата будут названы уже в марте по итогам нового заявочного процесса. WADA на своей официальной странице в Twitter выразило признательность WAKO за такое решение.

17 декабря 2020 года стало известно, что России запретили два года проводить любые чемпионаты мира, а также Олимпийские и Паралимпийские игры.

Ранее NEWS.ru писал, что чемпион России по кикбоксингу арестован за стрельбу в «Москва-Сити». Саид Асадулаев был задержан в башне «Око» в 2017 году. Он проведёт в следственном изоляторе три месяца — до 18 мая 2021 года.

Также в конце февраля стало известно, что чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении пройдёт в 2021 году без российских спортсменов. Они не получили нейтральный статус и не допущены до участия в соревнованиях.