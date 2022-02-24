Чемпион мира по лыжным гонкам призвал отметить этап Кубка мира в России

Трёхкратный чемпион мира Ханс Кристер Холунд призвал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отметить этап Кубка мира в Тюмени, который запланирован на 18-20 марта. Норвежский спортсмен считает неуместным проведение лыжных гонок в стране в сложившейся ситуации, сообщает VG.

Будет неправильно устраивать лыжные гонки в стране, которая идет на войну, – сказал Холунд.

Холунд на завершившихся Олимпийских играх в Пекине выиграл серебряную медаль в эстафете. Также он является трехкратным чемпионом мира. В 2019 году норвежец выиграл марафон, а в 2021 году первенствовал в гонке на 15 км и эстафете.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Также сообщалось, что ополченцы Луганской Народной Республики начали операцию по освобождению временно оккупированной киевской властью территории. В Народной милиции призвали военнослужащих ВСУ сложить оружие и не выполнять приказы командования.