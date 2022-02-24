Чемпион мира по лыжным гонкам призвал отметить этап Кубка мира в России
Чемпион мира по лыжным гонкам Ханс Кристер Холунд призвал отметить этап Кубка мира в России
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
17:23, 24 февраля 2022
Ханс ХолундФото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Трёхкратный чемпион мира Ханс Кристер Холунд призвал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отметить этап Кубка мира в Тюмени, который запланирован на 18-20 марта. Норвежский спортсмен считает неуместным проведение лыжных гонок в стране в сложившейся ситуации, сообщает VG.
Будет неправильно устраивать лыжные гонки в стране, которая идет на войну, – сказал Холунд.
Холунд на завершившихся Олимпийских играх в Пекине выиграл серебряную медаль в эстафете. Также он является трехкратным чемпионом мира. В 2019 году норвежец выиграл марафон, а в 2021 году первенствовал в гонке на 15 км и эстафете.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.
Также сообщалось, что ополченцы Луганской Народной Республики начали операцию по освобождению временно оккупированной киевской властью территории. В Народной милиции призвали военнослужащих ВСУ сложить оружие и не выполнять приказы командования.