Чемпион ACA Олег Борисов рассказал о ближайшей защите титула

Чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал о планах по защите титула. Боец смешанных единоборств отметил, что лига пока не предложила ему конкретного варианта для следующего боя.

Сложилась ситуация, что пока у меня соперника нет. Главным претендентом являлся Рустам Керимов, но с ним хочет подраться Шамиль Шахбулатов, и вроде как Рустам дал согласие. Ещё несколько бойцов бросили вызовы друг другу, поэтому мне никаких имён не сообщили, но у нас в дивизионе полно хороших ребят. Кроме того, я не против закрыть одно из своих прошлых поражений, — сказал Борисов.

Также 37-летний боец сообщил, что в нынешнем статусе он не может выбирать себе соперника и только лига может определить претендента на пояс. Он добавил, что ясность в этом вопросе должна наступить после майского турнира ACA.

В своем последнем поединке 37-летний костромчанин отобрал титул чемпиона ACA у представителя Махачкалы Магомеда Бибулатова. Борисов третий раз в карьере дрался за пояс чемпиона организации, но впервые сумел добиться победы.