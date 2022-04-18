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Спорт

Чемпион ACA Олег Борисов рассказал о ближайшей защите титула

Чемпион ACA Олег Борисов объяснил, почему лига не назначали ему соперника для защиты титула
18:01, 19 апреля 2022
Чемпион ACA Олег Борисов рассказал о ближайшей защите титула Олег Борисов Фото: Олег Борисов/vk.com
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Чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал о планах по защите титула. Боец смешанных единоборств отметил, что лига пока не предложила ему конкретного варианта для следующего боя.

Сложилась ситуация, что пока у меня соперника нет. Главным претендентом являлся Рустам Керимов, но с ним хочет подраться Шамиль Шахбулатов, и вроде как Рустам дал согласие. Ещё несколько бойцов бросили вызовы друг другу, поэтому мне никаких имён не сообщили, но у нас в дивизионе полно хороших ребят. Кроме того, я не против закрыть одно из своих прошлых поражений, — сказал Борисов.

Также 37-летний боец сообщил, что в нынешнем статусе он не может выбирать себе соперника и только лига может определить претендента на пояс. Он добавил, что ясность в этом вопросе должна наступить после майского турнира ACA.

В своем последнем поединке 37-летний костромчанин отобрал титул чемпиона ACA у представителя Махачкалы Магомеда Бибулатова. Борисов третий раз в карьере дрался за пояс чемпиона организации, но впервые сумел добиться победы.

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