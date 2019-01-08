«Челси» заблокировал переход Фабрегаса

Руководство английского футбольного клуба «Челси» временно заблокировало переход полузащитника команды Сеска Фабрегаса в «Монако». Об этом сообщил Sky Sports.
«Челси» пока не готов расстаться с игроком, поскольку не нашёл замену Фабрегасу. Руководство английской команды рассматривает на замену футболиста «Кальяри» Николо Бареллу и Леонардо Паредеса из «Зенита».
В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Фабрегас сыграл за «Челси» 6 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.