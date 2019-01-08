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«Челси» заблокировал переход Фабрегаса

Сеск Фабрегас David Klein/imago sportfotodienst/Global Look Press

Сеск Фабрегас

спорт [ версия для печати ]

Руководство английского футбольного клуба «Челси» временно заблокировало переход полузащитника команды Сеска Фабрегаса в «Монако». Об этом сообщил Sky Sports.

«Челси» пока не готов расстаться с игроком, поскольку не нашёл замену Фабрегасу. Руководство английской команды рассматривает на замену футболиста «Кальяри» Николо Бареллу и Леонардо Паредеса из «Зенита».

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Фабрегас сыграл за «Челси» 6 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.


#футбол #челси #Монако #СескФабрегас
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