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«Челси» готов переплатить за футболиста «Зенита»

Леандро Паредес (в центре) Maksim Konstantinov/Global Look Press

Леандро Паредес (в центре)

спорт [ версия для печати ]

Английский «Челси» готов предложить питерскому «Зениту» 30 миллионов евро за аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. При этом портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

По словам журналиста Calciomercato Николо Скира, хавбек хочет покинуть Россию и подписать контракт с лондонским клубом до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро в год. Ранее «Челси» собирался купить нападающего туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаина и хавбека «Кальяри» Николо Бареллу за 50 и 45−50 миллионов евро соответственно, однако счёл такую цену завышенной.

«Сине-бело-голубые» приобрели Паредеса в 2017 году у итальянской «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) он забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Сам аргентинец не раз признавался, что был бы рад вернуться на родину, в «Бока Хуниорс», воспитанником которого он является.

Как писал News.ru, «Ювентус» нацелился на бывшего одноклубника Роналду.


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