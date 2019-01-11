«Челси» готов переплатить за футболиста «Зенита»

https://news.ru/storage/news/22431e1fc272bfd565792112d95fee08/d57aa530-c146-4252-a300-89afe7a9d73d_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Леандро Паредес (в центре)

Английский «Челси» готов предложить питерскому «Зениту» 30 миллионов евро за аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. При этом портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

По словам журналиста Calciomercato Николо Скира, хавбек хочет покинуть Россию и подписать контракт с лондонским клубом до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро в год. Ранее «Челси» собирался купить нападающего туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаина и хавбека «Кальяри» Николо Бареллу за 50 и 45−50 миллионов евро соответственно, однако счёл такую цену завышенной.

«Сине-бело-голубые» приобрели Паредеса в 2017 году у итальянской «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) он забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Сам аргентинец не раз признавался, что был бы рад вернуться на родину, в «Бока Хуниорс», воспитанником которого он является.

Как писал News.ru, «Ювентус» нацелился на бывшего одноклубника Роналду.