Чеченский боец ММА выразил намерение «сожрать» соперника

Боец смешанных единоборств Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев дал характеристику своему потенциальному сопернику Гилберту Бернсу. По словам шведского спортсмена, родившегося в Чеченской Республике, он не предоставит никаких шансов бразильцу на победу. Об этом Чимаев заявил в видео на своём YouTube-канале.

Все говорят, что со мной никто и не хочет драться, поскольку мы всех убиваем. Гилберт Бёрнс рассказывает о Бразилии, но во мне бразильца больше, чем в нём. У меня бразильский тренер, который разрывал Бёрнса на матах. Мы планируем задушить его. Однако сам Гилберт мне нравится. Он весёлый и приятный, но я хочу боя с ним, хочу его сожрать и взять свой пояс. Я точно не буду милым на войне. Я всегда голоден, когда речь заходит о соперниках, – сказал полусредневес Чимаев.

Глава UFC Дана Уайт назвал Гилберта Бернса в качестве потенциального соперника Хамзата Чимаева. На счету 35-летнего бразильца 20 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. В активе 27-летнего шведа десять побед и ни одного поражения в ММА.

Действующим чемпионом в полусредней весовой категории UFC является Камару Усман, который в ноябре единогласным решением судей взял верх над Колби Ковингтоном и в пятый раз защитил титул в полусреднем весе.