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Житель Чечни подстригся и стал двойником Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов Сергей Булкин/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

спорт [ версия для печати ]

Житель Чеченской Республики Азиз Нуриев обнаружил собственное сходство с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Теперь Нуриев хочет встретиться с дагестанцем, сообщает «Комсомольская правда».

18-летний Нуриев родом из Дагестана. Юноша не подозревал о своём сходстве с известным спортсменом, пока не постригся. Пользователи в Instagram заметили, как Нуриев похож на Нурмагомедова, и написали об этом в комментариях. Сейчас на его страницу в Instagram подписано 13 тысяч пользователей.

Как писал News.ru, Нурмагомедов отстранился от болельщиков в Сети.


#UFC #чечня #ХабибНурмагомедов
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