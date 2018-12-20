Житель Чечни подстригся и стал двойником Нурмагомедова

https://news.ru/storage/news/5aaf9b603729be60cc91d611aadf74bb/dcfc4776-5065-4c64-b8f7-25885b44f8ed_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

Житель Чеченской Республики Азиз Нуриев обнаружил собственное сходство с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Теперь Нуриев хочет встретиться с дагестанцем, сообщает «Комсомольская правда».

18-летний Нуриев родом из Дагестана. Юноша не подозревал о своём сходстве с известным спортсменом, пока не постригся. Пользователи в Instagram заметили, как Нуриев похож на Нурмагомедова, и написали об этом в комментариях. Сейчас на его страницу в Instagram подписано 13 тысяч пользователей.

Как писал News.ru, Нурмагомедов отстранился от болельщиков в Сети.