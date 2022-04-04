Бывший врач «Спартака» не исключил вылета команды в ФНЛ

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен заявил, что московский клуб по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) может стать одной из худших команд и вылететь в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Специалист сообщил в интервью Metaratings.ru, что к провалу красно-белых может привести отсутствие поставленной игры.

«Спартак» может вылететь в ФНЛ с такой игрой, потому что никакой игры нет, команды нет. Что делает тренер, я не хочу судить, но все ответы на поле. Сколько проиграли, сколько выиграли? Всего одна победа над «Динамо» и в Кубке над «Кубанью» — всё, больше ничего, — сказал Лю Хуншен.

По итогам 23-го тура РПЛ «Спартак» остался на десятом месте в турнирной таблице. Красно-белых отделяет шесть баллов от последней строчки. Команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетают в ФНЛ напрямую. Клубы, оказавшиеся на 13-й и 14-й позициях, сыграют в стыковых матчах за право остаться в сильнейшем дивизионе.

В заключительных матчах сезона москвичам предстоит сыграть с тульским «Арсеналом», казанским «Рубином», «Ростовом», самарскими «Крыльями Советов», екатеринбургским «Уралом», санкт-петербургским «Зенитом» и «Химками», а также с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.

В минувшем туре РПЛ футболисты «Спартака» уступили в гостях «Локомотиву». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0.