Бывший тренер «Спартака» оценил соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы для московского клуба, которому предстоит провести два матча с немецким «Лейпцигом». По мнению 70-летнего специалиста, красно-белым достался качественный соперник.

«Лейпциг» — серьезный и достойный соперник. Накануне немцы победили очень хорошую команду — «Реал Сосьедад». У них наладились дела в чемпионате Германии, и «Спартаку» будет непросто. Дело даже не в бывшем тренере москвичей Доменико Тедеско. Сама структура «Лейпцига» всегда была хорошая, а Тедеско нашёл правильное сочетание игроков. Он набрался опыта в «Спартаке», а теперь посмотрим, как он сыграет с командой Паоло Ваноли. Оба тренера — молодые, оба хотят себя проявить, — сказал Гладилин.

Также спортсмен заявил, что не стоит придавать значение факту, что «Спартак» не сможет провести домашний матч на территории России. По его мнению, гораздо важнее то, в какой форме к игре подойдут футболисты.

Место для домашнего матча определят в клубе: Леонид Федун и совет директоров. Да и не факт, что от них что-то зависит. Сейчас ситуация такова, что футбол ушёл на задний план и на первое место вышла политика. Спорт — не главное. «Спартаку» всё равно, где играть. Это не вопрос. Вопрос в том, как московский клуб будет готов, — сказал Гладилин.

Ранее руководство Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) решило изменить место проведения финала розыгрыша Лиги чемпионов нынешнего сезона. Матч пройдёт в Париже, а не в Санкт-Петербурге.