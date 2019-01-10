Бывший игрок «Реала» назвал команду кладбищем

Португальский футболист Пепе поделился воспоминаниями о годах, проведённых в мадридском «Реале».
«Когда я переходил туда, мадридский клуб был кладбищем центральных защитников», — цитирует его Porto Canal.
Он добавил, что был готов к трудностям и в итоге смог задержаться в стане «сливочных» на 10 сезонов.
Пепе выступал за «Королевский клуб» с 2007 по 2017 год. В футболке «Реала» он вышел на поле в 257 матчах и забил 14 мячей. Он также выиграл с клубом три чемпионата Испании, два Кубка страны, два Суперкубка Испании, три Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.
Как писал News.ru, изгнанного из «Спартака» Попова переманили турки.