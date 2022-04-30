«Быстрее, выше, сильнее — без России»: Татьяна Тарасова о МОК «Быстрее, выше, сильнее — без России»: Татьяна Тарасова высказалась о МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о Международном олимпийском комитете и возможном недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже. Слова тренера приводит Sport24.ru.

Не знаю, что будет с Олимпиадой-2024. Могут и не допустить нас до следующих Игр. А могут вообще девиз поменять на такой: «Быстрее, выше, сильнее — без России». Сейчас ситуация такая, что от МОК можно ожидать всё что угодно, — сказала Тарасова.

Ранее стало известно, что российский фигуристов отстранили от всех международных соревнований, а затем Международный союз конькобежцев (ISU) отменил этап Гран-при России. После этого Тарасова заявила, что в ISU «сидят садисты».