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Британец отказался от боя с «неизвестным» Усиком

Диллиан Уайт (слева) imago sportfotodienst/Global Look Press

Диллиан Уайт (слева)

спорт [ версия для печати ]

Британский боксёр Диллиан Уайт рассказал, почему не хочет боксировать с украинцем Александром Усиком.

«Усик — хороший боксёр, но его никто не знает. Он не говорит по-английски. Бой с ним — не самый лучший вариант для меня», — цитирует Уайта Boxing News 24.

Британец добавил, что самые вероятные его соперники в будущем — это Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Джарелл Миллер, Доминик Бризил и Деонтей Уайлдер.

Усик выступает в первом тяжёлом весе. За свою карьеру он одержал 16 побед в 16 поединках. Уайт при 25 победах потерпел 1 поражение.

Как писал News.ru, Усик побывал в России и дал совет украинцам.


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