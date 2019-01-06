Британец отказался от боя с «неизвестным» Усиком

Британский боксёр Диллиан Уайт рассказал, почему не хочет боксировать с украинцем Александром Усиком.
«Усик — хороший боксёр, но его никто не знает. Он не говорит по-английски. Бой с ним — не самый лучший вариант для меня», — цитирует Уайта Boxing News 24.
Британец добавил, что самые вероятные его соперники в будущем — это Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Джарелл Миллер, Доминик Бризил и Деонтей Уайлдер.
Усик выступает в первом тяжёлом весе. За свою карьеру он одержал 16 побед в 16 поединках. Уайт при 25 победах потерпел 1 поражение.
Как писал News.ru, Усик побывал в России и дал совет украинцам.