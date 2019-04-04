Ушедший год останется в боксе годом больших ожиданий. Сошёл, по сути, со сцены Александр Поветкин, отброшен на несколько ступеней назад Мурат Гассиев. И всё же 2018 год вышел, скорее, подготовительным. А вот знаковым станет как раз следующий год. News.ru выделяет магистральные сюжеты.

Объединительный поход Джошуа

В умах любителей бокса закрепилась «большая тройка» тяжеловесов — Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Все они — очень разные (Джошуа — атлет, Уайлдер — панчер, Фьюри — игровик) и все — в самом соку. Выгоднее других обосновался Джошуа. На начало года британец владел поясами WBA Super, IBO и IBF. В марте же Эй Джей отобрал пояс WBO у новозеландца Джозефа Паркера.

Пояс WBC — единственный, которого не хватает в коллекции Джошуа. Им с 2015 года владеет Деонтей Уайлдер. Американец в 2018 году сумел повернуть общественное мнение к себе лицом. Если раньше статус Бронзового бомбардировщика, который пробавлялся победами над Дюапа, Вашингтоном и Молиной, вызывал вопросы, то, нокаутировав Ортиса, Уайлдер встал в один ряд с Джошуа и Фьюри.

И все же, как кажется, интрига дивизиона заключается в том, когда Энтони объединит пояса и станет абсолютным чемпионом мира. Первым, надо сказать, в истории тяжелого веса. На это историческое достижение британец настраивается всерьез. Потому и умоляет слёзно Уайлдера не бегать от него и дать ему бой. Под объединительный поединок уже и дата с местом зарезервированы — 13 апреля 2019 года, стадион «Уэмбли».

Помешать или хотя бы отсрочить исполнение мечты Джошуа способен Тайсон Фьюри. Собственно, явление Цыганского барона из небытия — ещё одно топ-событие 2018 года. Фьюри вернулся в ринг после трёхлетнего простоя и вырвал ничью в поединке с Уайлдером. Да, выглядел Тайсон, дважды побывавший в нокдауне, достойно, но сражение британец проиграл. Пусть рефери и решили иначе. Это, очевидно, задел на реванш. И тут история больше не о спорте, а о деньгах.

Абсолютный чемпион Усик

То, к чему только идёт Джошуа, уже пришёл Александр Усик. Украинец — четвёртый в истории боксёр, который завоевал чемпионские пояса по всем значимых версиях — WBA, WBC, IBF и WBO. До него объединить их удавалось американцам Бернарду Хопкинсу (в 2001 году), Джермену Тейлору (в 2005 году) и Теренсу Кроуфорду (в 2017 году).

Свои пояса Усик заработал, побив экс-чемпиона в первом тяжёлом весе Марка Хука и действующих чемпионов Гловацкого (WBO) и Бриедиса (WBC). В финале, который прошёл в июле в Москве, Александр отобрал недостававшие пояса — WBA (super) и IBF — у Мурата Гассиева. Также украинец завоевал вакантный титул по версии The Ring и кубок Мохаммеда Али.

Доведя рекорд до 14 побед, из них — 10 нокаутом, Усик задумался о будущем. Естественный для него путь развития — переход в супертяжеловесы. То, что ему вполне по силам расширить «большую тройку» до «большой четвёрки», показал бой в Манчестере, где Александр защитил россыпь титулов от посягательств Тони Беллью. Украинец проигрывал, как потом выяснилось, по очкам, но отправил британца в нокаут в восьмом раунде.

Сам Усик не скрывает, что согласился на бой с Беллью, чтобы получить поединок против других супертяжей. Контракт с Эдди Хирном и компанией Matchroom Boxing должен тому поспособствовать. Какое-то время назад Александр раскрыл свои планы на 2019 год: забрать кэш у Дениса Лебедева и начать завоевание тяжёлого дивизиона с боя против Тайсона Фьюри.

Первое поражение GGG

Уходящий год запомнится и первым поражением в 12-летней карьере Геннадия Головкина. Казахстанец проводил титульные бои с 2009 года — пояс суперчемпиона WBA он защищал 19 раз, пояс IBO — 17 раз. За это время присовокупил к ним ещё пояса по версиям WBC и IBF, которые также никому не отдавал. Если в мае с Ванесом Мартиросяном он справился, то в сентябре с Саулем Альваресом не совладал.

Поражение от Канело решением большинства судей раскололо боксёрскую общественность на два лагеря. Первые — во главе с самим GGG — признавать его отказались, указывая на то, что сильнее здравого смысла оказалась конъюнктура рынка. Вторые — с Альваресом в первых рядах — ровным счётом наоборот. В любом случае — третий бой между средневесами не за горами.

Метеор Ломаченко

Победив в мае Хорхе Линареса, Василий Ломаченко стал чемпионом мира в третьей для себя весовой категории. И это — всего за 12 боёв на профессиональном ринге. Предыдущее достижение принадлежало Кадзуто Иоке. Японец обернулся чемпионом мира в трёх весах за 18 поединков.

Впечатлившись подобным рекордом, Мигель Гарсия, например, упорхнул от Ломаченко в полусредневесы. И впечатлиться было чем — по боксёрским весам украинец промчался метеором. Начал своё восхождение в 2014 году с полулёгкого веса (чемпион по версии WBO — в бою против Гэри Рассела), затем перешёл в 2016 году во второй полулегкий вес (чемпион по версии WBO — в бою против Романа Мартинеса), а следом, в 2018 году, покорил и лёгкий вес (чемпион WBA Super и The Ring — в бою против Линареса).

После боя с Хорхе 30-летний украинец поднялся на вторую строчку в списке лучших боксёров вне зависимости от весовой категории. А после победы над Хосе Педрасой в декабре — возглавил список по версии ESPN. Второй — Теренс Кроуфорд, третий — Сауль Альварес, четвертый — Александр Усик, а пятый — Геннадий Головкин.

В первой пятёрке — четыре выходца из Советского Союза. Всё, что вы хотели знать о боксе, но боялись спросить.