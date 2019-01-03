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Бою Мейвезера в Японии предпочли порно

Флойд Мейвезер Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Флойд Мейвезер

спорт [ версия для печати ]

Бывший боец UFC и ведущий подкаста Below The Belt Брендан Шауб прокомментировал поединок по правилам бокса между американцем Флойдом Мейвезером и японцем Теншиной Насукавой.

«Я видел порно, где играли лучше. Флойд просто делал свое дело, был агрессором, это несложно сыграть. Но Теншину не хватило актерского мастерства», — приводит слова Шауба Boxing Scene.

Бывший боец добавил, что Мейвезеру действительно стоило принять участие в «этой постановке», потому что за это он заработал девять миллионов долларов.

Американец победил в первом раунде. Тем не менее результат боя не будет внесён в официальные послужные списки спортсменов. Это связано с тем, что судьи поединок не обслуживали.

Как писал News.ru, нокаутированный Гвоздиком боксёр начал говорить.


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