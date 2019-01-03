Бою Мейвезера в Японии предпочли порно

Бывший боец UFC и ведущий подкаста Below The Belt Брендан Шауб прокомментировал поединок по правилам бокса между американцем Флойдом Мейвезером и японцем Теншиной Насукавой.
«Я видел порно, где играли лучше. Флойд просто делал свое дело, был агрессором, это несложно сыграть. Но Теншину не хватило актерского мастерства», — приводит слова Шауба Boxing Scene.
Бывший боец добавил, что Мейвезеру действительно стоило принять участие в «этой постановке», потому что за это он заработал девять миллионов долларов.
Американец победил в первом раунде. Тем не менее результат боя не будет внесён в официальные послужные списки спортсменов. Это связано с тем, что судьи поединок не обслуживали.
Как писал News.ru, нокаутированный Гвоздиком боксёр начал говорить.