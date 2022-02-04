Большунов и эстафеты: где ждать медали в субботу

Во второй день Олимпийских игр в Пекине будут разыграны шесть комплектов наград. В борьбу вступают лыжники и биатлонисты, поэтому сборная России должна выиграть свои первые медали, хотя отечественные спортсмены и не являются фаворитами в своих представленных дисциплинах.

Объективная американка

В первый день Олимпиады самое большое внимание было уделено командному турниру фигуристов. По итогам трёх коротких программ сборная России расположилась на втором месте с отставанием в два балла от сборной США.

И что интересно, арбитр Пэгги Грэм поставила российской паре Анастасии Мишиной и Александру Галлямову меньше всех баллов (81,12). В то же время коллектив из Китая она оценила лучше всех судей бригады (84,80). Какое совпадение, Грэм представляет США, ту самую страну, которая является главным конкурентом сборной России в командном турнире.

Чистое совпадение, что именно она оценила прокат российской пары ниже остальных коллег, пятеро из которых посчитали, что Мишина и Галлямов выступили лучше китайцев.

Норвежцы дают шанс

Соревнования у биатлонистов начнутся со смешанной эстафеты, в которой от России выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Команды Швеции и Франции также выставили сильнейшие составы, но куда интереснее, что за сборную Норвегии побегут Марте Рейселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. Тренеры решили дать шанс проваливающей сезон Экхофф, хотя Ингрид Тандревольд сейчас объективно сильнее.

Александр Логинов Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Именно с Тандревольд в составе норвежцы выиграли единственную смешанную эстафету в нынешнем сезоне на этапе Кубка мира в Оберхофе. Наличие Экхофф открывает возможности для других команд. Даже коэффициент на победу норвежцев у букмекеров поднялся с 1,75 до 2,34.

Первая медаль Йохауг

Сборная Норвегии не смогла заполнить полную квоту из четырёх участников скиатлона. Хайди Венг и Анне Кьерсти Калво сдали положительные тесты. Их отсутствие немного повысило шансы на медали у сборной России. Но проблема в том, что наши девушки лучше чувствуют себя в классике, чем коньковым ходом, поэтому даже Наталье Непряевой и Татьяне Сориной будет сложно оказаться в призах. Побороться за золото будет ещё сложнее, потому что Тереза Йохауг — бесспорный фаворит дисциплины. Обогнать её может разве что шведка Фрида Карлссон.

Гегемония Нидерландов

На ледовом катке соревнования начнутся у конькобежцев. Догнать представительниц Нидерландов Ирен Схаутен и Антуанетту де Йонг способна разве что Мартина Сабликова из Чехии, которая побеждала на 3000 метрах ещё на Олимпиаде в 2010 году. Схаутен — действующая чемпионка Европы, а де Йонг — чемпионка мира. Ирен выиграла оба этапа Кубка мира нынешнего сезона, в которых принимала участие.

Наталья Воробьёва может оказаться в призах, но для неё удобна другая дистанция — 5000 метров. На ней Наталья является чемпионкой 2020 года и рекордсменкой мира. Евгения Лаленкова вряд ли сможет себя проявить, она специализируется на дистанции вдвое короче.

Особый интерес вызовет выход на дорожку немки Клаудии Пехштайн, которой 22 февраля исполнится 50 лет. Она становилась чемпионом на четырёх Олимпийских играх.

Без главного фаворита в трамплине

Олимпиаду пропустит австрияка Марита Крамер, которая в этом сезоне выиграла шесть стартов из 11. Она является лидером общего зачёта Кубка мира. 30 января, за день до отъезда австрийской команды в Пекин, Крамер сдала положительный результат на COVID-19. Ей не разрешили вылететь в Китай.

Марита Крамер Sammy Minkoff/Global Look Press

В её отсутствие медали разыграют словенка Ника Крижнар, японка Сара Таканаси и немка Катарина Альтхаус. У российских девушек шансов на медали практически нет. Хотя Александра Кустова была третьей на нормальном трамплине на последнем этапе Кубка мира. Это случилось впервые за четыре года. В 2018 году также третьей была Ирина Авакумова.

Только Смирнова

Россиянка Анастасия Смирнова — единственная представительница нашей команды, которая сумела пробиться в финал соревнований в могуле. Она набрала 73,01 балла, показав восьмой результат. Поэтому даже бронзовая медаль в её исполнении окажется чудом. Смирнова проиграла победительнице квалификации австралийке Джакаре Энтони более 10 баллов.

Сплошные рекордсмены

Смешанная эстафета в шорт-треке дебютирует на Олимпийских играх. В Кубке мира она проводится с сезона-2018/19. Как это обычно бывает, команда в этой дисциплине состоит из четырёх спортсменов: двух женщин и двух мужчин.

Состав сборной России на смешанную эстафету будет известен позднее. Но очень вероятно, что в нём окажутся Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Софья Просвирнова и Павел Ситников, которые выиграли один их этапов Кубка мира.

Конкурировать российским спортсменам с командой Китая будет невероятно сложно. Китайцы в октябре побили мировой рекорд на 2000 метрах. Причём это был третий рекорд в тот день. Сначала лучшее время показали корейцы, а затем нидерландцы.

5 февраля. Расписание финалов

Лыжные гонки

10:45. Женщины. Скиатлон 2×7,5 км

Конькобежный спорт

11:30. Женщины. 3000 м

Биатлон

12:00. Смешанная эстафета 4×6 км

Прыжки с трамплина

14:35. Женщины. Трамплин HS-109. Финал

Фристайл

15:40. Мужчины. Могул. Финал 3

Шорт-трек

16:18. Смешанная эстафета. Финал