Боксёр Мейвезер нарушил режим самоизоляции и организовал вечеринку

https://static.news.ru/photo/eb8bd39e-9f67-11ea-99e5-fa163e074e61_660.jpg Флойд Мейвезер Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский боксёр Флойд Мейвезер нарушил ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Он покинул дом и устроил вечеринку.

На мероприятие пришли более 100 человек. Оно проходило в ночном клубе в Аризоне. Все гости были без масок и перчаток. Сам Мейвезер находился в VIP-зоне клуба, сообщает The Sun.

На сегодняшний день в мире выявлено более 5,5 млн заражённых коронавирусом. От заболевания скончались 346 тысяч человек. Выздороветь удалось 2,2 млн.

Как ранее сообщал NEWS.ru, игрок АПЛ нарушил карантин, арендовал особняк и устроил секс-вечеринку. Его имя не разглашается.