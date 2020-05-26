Боксёр Мейвезер нарушил режим самоизоляции и организовал вечеринку

Американский боксёр Флойд Мейвезер нарушил ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Он покинул дом и устроил вечеринку.
На мероприятие пришли более 100 человек. Оно проходило в ночном клубе в Аризоне. Все гости были без масок и перчаток. Сам Мейвезер находился в VIP-зоне клуба, сообщает The Sun.
На сегодняшний день в мире выявлено более 5,5 млн заражённых коронавирусом. От заболевания скончались 346 тысяч человек. Выздороветь удалось 2,2 млн.
Как ранее сообщал NEWS.ru, игрок АПЛ нарушил карантин, арендовал особняк и устроил секс-вечеринку. Его имя не разглашается.
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