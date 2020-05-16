Игрок АПЛ нарушил карантин, арендовал особняк и устроил секс-вечеринку

https://static.news.ru/photo/cc46e920-9778-11ea-88bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeniy Kanaev/Global Look Press

Один из игроков Английской премьер-лиги нарушил карантин, который был введён из-за пандемии коронавируса. Он отправился из Великобритании в Париж на частном самолёте.

Во французской столице футболист полностью арендовал ресторан и пригласил друзей с моделями. Спустя несколько часов кутежа компания переместилась в особняк.

По информации издания The Sun, организатор вечеринки переспал как минимум с одной моделью. Его имя не сообщается. На данный момент футболист вернулся в Великобританию и приступил к тренировкам.

Как ранее сообщал NEWS.ru, «Милан», «Интер» и ещё ряд клубов отказываются возобновлять тренировки из-за пандемии коронавируса.