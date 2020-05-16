Игрок АПЛ нарушил карантин, арендовал особняк и устроил секс-вечеринку

Один из игроков Английской премьер-лиги нарушил карантин, который был введён из-за пандемии коронавируса. Он отправился из Великобритании в Париж на частном самолёте.
Во французской столице футболист полностью арендовал ресторан и пригласил друзей с моделями. Спустя несколько часов кутежа компания переместилась в особняк.
По информации издания The Sun, организатор вечеринки
Как ранее сообщал NEWS.ru, «Милан», «Интер» и ещё ряд клубов отказываются возобновлять тренировки из-за пандемии коронавируса.
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