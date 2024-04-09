Боксер Джонсон рассказал, кто выиграл бы в бою Поветкин — Валуев Кевин Джонсон считает, что Поветкин победил бы Валуева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кевин Джонсон

Российский боксер Александр Поветкин победил бы Николая Валуева, если бы этот бой состоялся, высказал мнение в интервью NEWS.ru американский боксер Кевин Джонсон, получивший российское гражданство. Он тренировался с обоими и считает Александра более успешным.

Конечно, Поветкин! Я знаю обоих. Я был спарринг-партнером Валуева на протяжении восьми лет. Я получил много денег за это. Мне платили €2 тыс. в неделю. Я ездил в Берлин, оттуда — во Франкфурт в тренировочный лагерь. Но победил бы Поветкин. Он бы вел бой на ближней дистанции и разобрал бы Валуева, — сказал Джонсон.

Валуев был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе (по версии WBO) в период с 2008 по 2009 год. В его активе 50 побед (34 — нокаутом) и два поражения.

Поветкин был чемпионом мира по версии WBA с 2011 по 2013 год. Он одержал 36 побед (25 — нокаутом), потерпел три поражения и один бой завершил вничью.

В январе 2024 года Министерство внутренних дел России опубликовало кадры вручения Кевину Джонсону российского паспорта. После получения гражданства боксер взял новое имя: Кевин Владимирович.