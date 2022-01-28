Боец ММА Харитонов финишировал Спонга техническим нокаутом

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Чемпион лиги ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов провёл первую успешную защиту титула против Абдула-Рахмана Джанаева. Встреча, прошедшая в Грозном, была рассчитана на пять раундов, но не продлилась всю дистанцию. Техническим нокаутом победу одержал Гасанов.

Отметим, что в перерыве между четвёртым и пятым раундами врач осмотрел Джанаева и рекомендовал рефери не выпускать бойца на заключительные пять минут. Поединок проходил с большим преимуществом Гасанова, который активно...