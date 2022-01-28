Боец ММА Харитонов финишировал Спонга техническим нокаутом

Боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов в главном бою вечера на турнире Eagle FC в Майами одержал досрочную победу техническим нокаутом над нидерландцем Тайроном Спонгом во втором раунде. Видео победы россиянина было опубликовано на официальной странице промоушена в Instagram.
В соглавном поединке бывший чемпион UFC Рашад Эванс оказался сильнее бразильца Габриэля Чекко. Все три судьи отдали победу американцу единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Eagle FC — ММА промоушен непобеждённого российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Первый турнир состоялся в ночь на 29 января в Майами (штат Флорида).
Ранее стало известно, что российский боец ММА Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан проиграл Зелимхану Дукаеву в бою, проведённому по правилам бокса. Встреча прошла всю дистанцию в три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Дукаеву. В третьем раунде с Дацика сняли балл за борцовский приём.