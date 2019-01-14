Отстранённый Бобровский вернулся в ворота «Коламбуса»

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Сергей Бобровский

«Коламбус» на своём льду переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра вышла сверхрезультативной и завершилась со счётом 7:5 (2:2, 3:1, 2:2).

Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка. Сначала 27-летний россиянин сравнял счёт на пятой минуте встрече, а затем помог отличиться Дэвиду Савару. Его одноклубник Сергей Бобровский провёл первый матч за «Коламбус» после отстранения из-за внутрикомандного инцидента. На его счету — 22 отражённых броска.

Ранее News.ru подробно разобрал причины отстранения Бобровского от игры с «Нэшвиллом».