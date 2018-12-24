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Биатлонистка промахнулась 4 раза и отказалась в это верить

Елена Пидгрушная Алексей Филиппов/РИА Новости

Елена Пидгрушная

спорт [ версия для печати ]

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала своё выступление на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. В гонке с общего старта она заняла 18-е место.

«Я просто не поверила своим глазам, когда увидела, что у меня четыре промаха», — цитирует Пидгрушную Biathlon.com.ua.

Спортсменка также пожаловалась на плохую трассу: по её словам, вместо снега под ногами «была каша».

Пидгрушная — олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете. В общем зачёте Большого хрустального глобуса сейчас она занимает 19-е место.

Как писал News.ru, Шипулин уйдёт из спорта из-за проблем со здоровьем.


#биатлон #Кубокмира
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