Биатлонистка промахнулась 4 раза и отказалась в это верить

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Елена Пидгрушная

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала своё выступление на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. В гонке с общего старта она заняла 18-е место.

«Я просто не поверила своим глазам, когда увидела, что у меня четыре промаха», — цитирует Пидгрушную Biathlon.com.ua.

Спортсменка также пожаловалась на плохую трассу: по её словам, вместо снега под ногами «была каша».

Пидгрушная — олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете. В общем зачёте Большого хрустального глобуса сейчас она занимает 19-е место.

Как писал News.ru, Шипулин уйдёт из спорта из-за проблем со здоровьем.