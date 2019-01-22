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«Барселона» пополнила состав игроком «Сассуоло»

Кевин-Принс Боатенг Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Кевин-Принс Боатенг

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник итальянского «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг стал игроком испанской «Барселоны». Соглашение 31-летнего хавбека сборной Ганы с каталонским клубом рассчитано до конца сезона.

Этот трансфер, как сообщает пресс-служба «Барселоны», оформлен как аренда, но с возможностью полного выкупа футболиста за €8 млн. За плечами Боатенга имеется опыт выступлений за ряд немецких клубов — «Герту», дортмундскую «Боруссию» и «Шальке», а также английский «Тоттенхэм» и итальянский «Милан».

В текущем сезоне Боатенг провёл за «Сассуоло» в общей сложности 13 матчей, в которых отличился четырежды. Также на его счету две голевые передачи.

Ранее News.ru сообщал, что банк ВТБ планирует вернуть себе полный контроль над московским «Динамо».


#футбол #трансфер #Барселона #Сассуоло #Кевин-ПринсБоатенг
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