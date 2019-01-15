Бьорндален рассказал о зависти к Фуркаду

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле-Айнар Бьорндален прокомментировал своё отношение к французу Мартену Фуркаду.
«Нет (не завидую. — Ред.). Я очень впечатлён им. Нам важно иметь таких парней, как он», — приводит слова Бьорндалена «Матч ТВ».
Норвежец добавил, что Фуркад — француз «с большим темпераментом». По мнению биатлониста, в истории было всего три–четыре спортсмена, которых можно сравнить с французом.
Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион и многолетний лидер гонки за Большой хрустальный глобус (награда лучшего спортсмена по итогам биатлонного сезона). Текущий сезон складывается для него не очень успешно: в общем зачёте Кубка мира он занимает третье место (после норвежца Йоханнеса Бё и россиянина Александра Логинова).
Как писал News.ru, Фуркаду отказали в статусе морального судьи для Логинова.