Автор скандального ролика про турецкого новичка ЦСКА покинула клуб

Сотрудница ЦСКА Катерина Кирильчева покинула пост главного редактора клубного канала в YouTube, сообщает «Спорт-Экспресс». Именно она придумала сюжет и была автором видео, являющегося презентацией новичка команды Юсуфа Языджи.

По информации издания , на освободившуюся вакансию претендуют супруги тренеров и представители фан-движения «красно-синих».

В ролике, автором которого является Кирильчева, ЦСКА связывается с Языджи по личной переписке в социальных сетях на английском языке. Турецкий футболист сначала игнорирует переписку. Затем аккаунт ЦСКА написал ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». После этого футболист мгновенно ответил: «Пять минут, уже еду!»

Отметим, что ЦСКА уже попал в подобный скандал, когда девушка-блогер с ником Bad Barbie станцевала тверк на стадионе и изобразила секс с двумя мужчинами.

Ранее Савёловский районный суд столицы оштрафовал московский футбольный клуб ЦСКА на 100 тыс. рублей за нарушение правил безопасности на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».