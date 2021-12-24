Суд оштрафовал ЦСКА за нарушение правил безопасности на матче с «Зенитом»

Болельщики ЦСКА во время матча 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург)

Савёловский районный суд столицы оштрафовал московский футбольный клуб ЦСКА на 100 тыс. рублей за нарушение правил безопасности на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом». Как ответили «Чемпионату» в пресс-службе суда, «армейцев» признали виновными по ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ «Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».

Постановлением Савёловского районного суда г. Москвы от 24.12.21 АО «ПФК ЦСКА» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей, — заявили в суде.

Ранее глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Игорь Каменской сообщил, что отключение камер видеонаблюдения во время встречи между ЦСКА и «Зенитом» стало результатом технического сбоя или было сделано одним из сотрудников московского клуба. По его словам, хакерская атака не имела к этому никакого отношения.

28 ноября матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился победой гостей со счётом 2:0. В концовке встречи фанаты «армейцев» устроили масштабное фаер-шоу, на что отреагировали сотрудники полиции, заблокировавшие фанатов на трибунах «ВЭБ Арены». Впоследствии болельщиков стали группами выводить со стадиона, задержали более 400 человек. Остальные пробыли на трибунах до полуночи и позже.