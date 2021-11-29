Футбол для фанатов: зачем задержали 400 человек после матча ЦСКА — «Зенит»

Скандалом закончился центральный матч 16-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» в Москве. После игры, которая закончилась победой питерского клуба со счётом 2:0, все говорят о действиях правоохранительных органов в отношении фанатов ЦСКА. Это напомнило о суровых временах, когда полиция становилась заметным участником почти каждого важного матча, а вторжения на сектора с применением дубинок и водомётов были почти нормой.

Что случилось

В конце матча ЦСКА — «Зенит» фанаты «армейцев» устроили большое пиротехническое шоу на трибуне. Фаеров сожжено было действительно много, выглядело это очень ярко. В полиции, видимо, решили, что слишком ярко. Их реакция была очень жёсткой. Вряд ли найдётся хоть один человек не из числа силовиков (да и из их числа тоже), кто скажет, что она была адекватной.

Матч закончился в районе 22:00 по московскому времени, а к часу ночи фанатская трибуна ЦСКА оставалась почти полной. Людей если и выпускали, то очень маленькими группами, а когда те оказывались на улице, их обыскивали и паковали в автозаки. Тем, кто оставался на трибунах, не давали даже выйти в туалет. И это на морозе. Задержания завершились лишь в полвторого ночи.

В общей сложности правоохранительные органы задержали 408 человек. Вместо дома эти болельщики отправились в отделы полиции Северо-Западного округа Москвы. Там их фотографировали, брали отпечатки пальцев и переписывали паспортные данные.

Почему полиция действовала так строго? В качестве объяснения была придумана история о том, что из-за хакерской атаки отключились камеры видеонаблюдения на фанатской трибуне ЦСКА. А из-за того, что они отключились, пришлось задерживать не точечно тех, кто жёг фаеры, а всех подряд. Много ли фанатов поверило в эти объяснения? Судя по всему, нет.

Григорий Сысоев/Тасс

Люди уверены, что эта акция полиции была придумана для того, чтобы оправдать введение Fan ID, по которому будет осуществляться вход на трибуны в будущем. Этот законопроект уже готов, его должны в скором времени принять, но против него активно выступали фанатские объединения.

Что интересно, версию с провокацией, устроенной для оправдания введения Fan ID, косвенно подтвердил как раз депутат Госдумы, бывший боксёр Николай Валуев. Конечно, он не говорил, что это была именно провокация полиции, но он сказал главное: «Вот видите, вот именно для таких случаев нужен Fan ID» — всё по классике.

Если всех задерживают пачками, это говорит о том, что существует недостаточно хорошая система для выявления лиц. В данный момент билеты на матч берутся по обычному паспорту, сейчас же дело идёт к принятию Fan ID. Данный инцидент — прямое доказательство, почему это должно быть сделано, — приводит слова Валуева Sport24.

Реакция

ЦСКА молчал три часа, а затем выпустил вот такое заявление.

Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему. К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков, — сказано на сайте клуба.

Пиротехники, надо сказать, было действительно много. Но она всегда была неотъемлемой частью крупных футбольных матчей, от неё ещё никто не умер, и раньше людей не пачками не задерживали. Такого случая, чтобы люди сидели на трибунах больше трёх часов, вспомнить не удаётся. Российская премьер-лига отреагировала на случившееся даже жёстче, чем ЦСКА.

Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники. Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на «ВЭБ Арене» меры, принятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом, — говорится в заявлении.

Григорий Сысоев/Тасс

Массовая ответственность у нас запрещена. Необходимо было выявить подозреваемых на месте. Насколько знаю, фаеров не было и десятка, а задержано было порядка 400 человек. Вместе с тем ещё и несовершеннолетние. Думаю, будет дана оценка профессионализму действий сотрудников полиции. Действия являются неоправданно жёсткими, — приводит его слова «Чемпионат».

Законны ли были действия полиции? На этот вопрос ответил юрист Андрей Князев. Он уверен, что у сотрудников правоохранительных органов не было оснований для проведения подобной акции.

Юрист подчеркнул, что ответственность должен нести исключительно виновный, а остальные могут проходить по делу как свидетели.

Словом, акция получилась просто вопиющей. Вряд ли с этим будут спорить фанаты любого клуба России, даже «Спартака» и «Зенита», главных соперников «армейцев». Такие действия полиции могут прилично разозлить фанатское сообщество и сделать отношения с властями намного хуже, чем сейчас. Это — явно не то, чего хотело бы государство.

Оно фанатов побаивается и точно не хочет повторения 2010 года, когда десятки тысяч болельщиков разных клубов вышли на Манежную площадь после убийства болельщика «Спартака» Егора Сверидова. Тогда власти решили с фанатами договариваться, но гайки с тех пор закручивались постоянно. Эта акция полиции — ещё один шаг в этом направлении.