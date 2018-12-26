Аршавин объяснился за покер в ворота «Ливерпуля»

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Футболист Андрей Аршавин

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил о том, как забил четыре мяча в ворота «Ливерпуля» в 2009 году.

«Один из моих детских тренеров собирает футболки с 9-м номером, а у него день рождения в конце августа. Так мне в голову еще до матча пришла мысль попросить футболку у Торреса (бывший игрок "Ливерпуля". — Ред.). 9-й номер, красный цвет. Вот пришлось забить четыре, чтобы Фернандо не смог мне отказать», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Аршавин добавил, что ранее никогда не просил футболку у другого игрока. Исключение составил португалец Криштиану Роналду.

Хавбек завершил карьеру в 2018 году. Последние годы он играл за казахстанский «Кайрат». Помимо него и лондонского «Арсенала» в карьере Аршавина были «Кубань», «Зенит» и сборная России. Вместе с «сине-бело-голубыми» футболист трижды выигрывал чемпионат страны, один раз — Кубок России и один раз — Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе национальной команды игрок стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

Аршавину нашли работу в «Зените», писал News.ru.