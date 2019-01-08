Ананидзе перейдёт в «Крылья»

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Джано Ананидзе

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Джано Ананидзе перейдёт в самарскую команду «Крылья Советов» на правах аренды.

«Принципиальная договоренность со „Спартаком“ и Джано о переходе его в „Крылья“ достигнута», — приводит слова директора по развитию самарского клуба Александра Шикунова «СЭ».

Он отметил, что бумаги пока что не подписаны. Ананидзе должен будет пройти медицинское обследование, которое состоится 13 января. Аренда футболиста рассчитана до конца сезона 2018/19.

В текущем сезоне Джано Ананидзе сыграл за «красно-белых» 3 матча, в которых забил один гол. Ананидзе мог также перейти в голландский «Витесс».

Ранее News.ru сообщал, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков перед медицинским осмотром пообщался в болельщиками.