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Алонсо станет акционером команды «Формулы-1»

Фернандо Алонсо (в центре) Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фернандо Алонсо (в центре)

спорт [ версия для печати ]

Двукратный чемпион мира серии «Формула-1» испанский гонщик Фернандо Алонсо может стать акционером компании «Макларен Рейсинг». Об этом сообщил F1news со ссылкой на испанские масс-медиа.

Официально о назначении будет объявлено в январе 2019 года. Команда Алонсо Kimoa также начнёт поставлять одежду в рамках сотрудничества. Планируемый размер финансовых вложений испанца неизвестен. Алонсо станет четвёртым акционером компании.

«Макларен» планирует расширение сфер интересов. Помимо участия команд в «Формуле-1» и GT, руководители «Макларена» планируют изучать возможности участия в гонках «24 часа Ле-Мана» и IndyCar.

Фернандо Алонсо выступал в 2018 году за «Макларен». Также он выступал за «Рено» и «Феррари».


#Формула1 #ФернандоАлонсо
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