Алонсо станет акционером команды «Формулы-1»

Двукратный чемпион мира серии «Формула-1» испанский гонщик Фернандо Алонсо может стать акционером компании «Макларен Рейсинг». Об этом сообщил F1news со ссылкой на испанские масс-медиа.
Официально о назначении будет объявлено в январе 2019 года. Команда Алонсо Kimoa также начнёт поставлять одежду в рамках сотрудничества. Планируемый размер финансовых вложений испанца неизвестен. Алонсо станет четвёртым акционером компании.
«Макларен» планирует расширение сфер интересов. Помимо участия команд в «Формуле-1» и GT, руководители «Макларена» планируют изучать возможности участия в гонках «24 часа Ле-Мана» и IndyCar.
Фернандо Алонсо выступал в 2018 году за «Макларен». Также он выступал за «Рено» и «Феррари».