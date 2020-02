Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил Усманова за такой подарок.

The 1892 Olympic Manifesto buyer was not made public at time of sale in December, but the IOC now says that Uzbek-Russian billionaire (and International Fencing Federation president) Alisher Usmanov donated it to the Olympic Museum in Lausanne. https://t.co/jpftTmRMo6