Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация делает всё, чтобы Олимпиада 2020 года в Токио была полностью свободной от допинга.
Мы делаем всё, чтобы Олимпиада-2020 была свободной от допинга, — отметил Бах.
По его словам, МОК придерживается политики нулевой терпимости в отношении допинга, поэтому нарушителей будут ловить до начала соревнований,
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.
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