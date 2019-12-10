https://static.news.ru/photo/b3dced78-1aad-11ea-9f8a-fa163e074e61_660.jpg Томас Бах Фото: HansjÃrgen Britsch/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация делает всё, чтобы Олимпиада 2020 года в Токио была полностью свободной от допинга.

Мы делаем всё, чтобы Олимпиада-2020 была свободной от допинга, — отметил Бах.

По его словам, МОК придерживается политики нулевой терпимости в отношении допинга, поэтому нарушителей будут ловить до начала соревнований, передаёт ТАСС.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.