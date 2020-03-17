Проведение Олимпийских игр в Токио летом 2020 года «в полной форме» станет доказательством того, что мир смог пресечь коронавирус. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, уточнив, что заручился поддержкой лидеров «Большой семёрки».
Политик уточнил, что провёл телеконференцию с коллегами по G7. Он призвал их к сотрудничеству в разработке вакцины против COVID-19. По словам Абэ, власти Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии согласились предпринять шаги, чтобы справиться с серьёзным экономическим воздействием,
Японский премьер считает, что к началу Олимпиады 24 июля страна преодолеет распространение инфекции, потому Игры проведут без проблем, писал NEWS.ru.
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