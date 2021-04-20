Зюганов: Россию ждут события пострашнее 1998 года

https://static.news.ru/photo/fb82c528-a27c-11eb-8d27-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: kprf/vk.com

Россию ожидает демографический кризис страшнее периода конца 1990-х годов и он может разразиться в ближайшее время. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

За последние 30 лет мы потеряли 20 миллионов только русских людей. Без реальной смены курса страну ожидает катастрофа гораздо более страшная, чем в 1998 году! — написал политик в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ранее КПРФ предложила бюджет развития в 33 трлн, который мог бы быть сформирован уже в 2021 году. Кроме того, партия внесла конкретные предложения по вопросам развития высоких технологий, совершенствования образования и науки, а также системы здравоохранения.

Зюганов подчеркнул, что эти меры следует принимать как можно скорее, поскольку Россия «продолжает вымирать ударными темпами».

Ранее сообщалось, что в Кремле обеспокоились сокращением русского населения России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принимаются весьма интенсивные меры, но по объективным причинам выправить ситуацию пока не получается.