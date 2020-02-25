https://static.news.ru/photo/2657dcf4-57c7-11ea-b605-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов назвал Индию одной из своих любимых стран и рассказал, как побывал там в молодости.

Я занимался с йогами, посещал их город Чандигарх, который был основан в чистом поле. Я был в Тадж-Махале. Я изучал таким образом культуру, — заявил Зюганов в эфире «России 24».

Как писал NEWS.ru, Зюганов поддержал закрепление религии в Конституции и заявил, что принципы коммунизма впервые появились в Нагорной проповеди Иисуса Христа.

По мнению политика, СССР создал лучшую в мире систему ценностей, основанную на христианских добродетелях.