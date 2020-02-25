Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов назвал Индию одной из своих любимых стран и рассказал, как побывал там в молодости.
Я занимался с йогами, посещал их город Чандигарх, который был основан в чистом поле. Я был в Тадж-Махале. Я изучал таким образом культуру, —
заявилЗюганов в эфире «России 24».
Как писал NEWS.ru, Зюганов поддержал закрепление религии в Конституции и заявил, что принципы коммунизма впервые появились в Нагорной проповеди Иисуса Христа.
По мнению политика, СССР создал лучшую в мире систему ценностей, основанную на христианских добродетелях.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен