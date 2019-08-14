https://static.news.ru/photo/75af834a-be90-11e9-84c1-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к председателю ЦИК Элле Памфиловой с призывом уволить председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

По его словам, на месте Памфиловой он бы немедленно отправил Горбунова в отставку, как того просят кандидаты в депутаты Мосгордумы.

Я сказал сразу, что он (Горбунов) изжил себя полностью, и разговаривал, в том числе, с ЦИКом. Сидит 26 лет — и каждый раз натыкаемся на одни и те же грабли, — сказал Зюганов.

Он считает, что если бы председатель Мосгоризбиркома ответственно отнёсся к своей работе, то среди зарегистрированных кандидатов не было бы «так называемых „Коммунистов России“».

Их нет в Москве, а собрать пять-шесть тысяч (подписей для регистрации) в августе в Москве — это очень сложная задача, мы собирали по 200-300-500 тысяч подписей, — отметил глава КПРФ.

Зюганов подчеркнул, что «наизусть» знает эту операцию, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Памфилова допустила вынесение вотума недоверия Горбунову. По её словам, он опытный специалист, работающий в этой области 26 лет. При этом она подчеркнула, что он допустил непоправимые ошибки, из-за которых может последовать увольнение.