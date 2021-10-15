Зюганов предупредил о росте цен на продукты

Цены на продукты «неудержимо рвутся вверх», предупредил россиян лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил подорожание картофеля и других овощей, а также подсолнечного масла, передаёт «ФедералПресс».

Цены на продукты неудержимо рвутся вверх. Практически каждую неделю картошка, да и другие овощи, дорожают на 3-4 рубля. На днях производители подсолнечного масла заявили о росте цен на него, — отметил Зюганов.

Он добавил, что кабмин готовит необходимые меры для стабилизации цен на продукты, однако без масштабных изменений остановить рост не получится: продовольствие будет только дорожать, заверил политик.

Ранее Росстат сообщил об увеличении темпов роста цен на ряд продуктов. В частности, на 0,5% в среднем по России на прошлой неделе подорожал сахар, неделей ранее цена выросла на 0,2%, а с начала года сахар стал дороже на 5%. На подсолнечное масло за неделю цены выросли на 0,12% против 0,08% неделей ранее. С начала года масло подорожало на 6%. Также, по данным Росстата, подорожал картофель, огурцы и помидоры.