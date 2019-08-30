https://static.news.ru/photo/5a297172-ccb3-11e9-9dc5-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов встал на защиту члена Совета Федерации от Иркутской области Вячеслава Мархаева, который напал на журналистку РЕН ТВ. По его словам, Мархаев достойный человек, который доказал свою мужественность на деле.

Он проявлял героизм. Даже когда его ребята попали в плен, он отложил оружие в сторону, пришёл к бандитам и сказал: пока вы мне не отдадите [ребят], я не уйду. Они настолько были поражены его мужеством и храбростью, что отпустили его ребят, — рассказал он в беседе с РИА Новости .

Зюганов добавил, что вся эта ситуация является не более чем провокацией, и призвал сделать всё, чтобы предстоящие выборы мэра прошли благополучно.

Ранее News.ru писал, что сенатор Вячеслав Мархаев напал на корреспондента канала РЕН ТВ после её вопроса о его связях с подпольным игровым бизнесом. По словам пострадавшей Евгении Могилевской, инцидент произошёл во время встречи претендующего на пост мэра Улан-Удэ Мархаева с избирателями. В результате журналистка получила вывих руки, а оператор, снимавший происходящее на видео, — ушиб.