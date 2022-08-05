Звонок для МЧС: как расследуется смертельный пожар в московском хостеле Связана ли трагедия, унесшая жизни шести человек, с объявленным властями мораторием на проверки бизнеса

Фото: Виталий Белоусов/АГН «Москва»

Выгоревшие квартиры на Алма-Атинской улице, где располагался хостел

На днях Пресненский суд со второй попытки избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сотруднику МЧС Роману Сабельникову, проверявшему печально известный хостел на юге Москвы за месяц до пожара, из-за которого недавно погибли восемь постояльцев. Следствие полагает, что инспектор злоупотребил должностными полномочиями и сокрыл нарушения, допущенные хозяевами гостиницы. По мнению коллег и защиты Сабельникова, тот действовал строго в соответствии с инструкциями, сильно ограничивающими полномочия надзорных ведомств из-за либерализации законодательства в интересах малого и среднего бизнеса. NEWS.ru разбирался в подробностях дела.

Халатность стала злоупотреблением

Пожар в хостеле на первом этаже 16-этажки по улице Алма-Атинской в московском районе Братеево вспыхнул поздно вечером 28 июля. Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 23:47 мск. Огонь потушили к 00:47. Погибли восемь живших в гостинице приезжих из Центральной Азии. Ещё шесть постояльцев пострадали. Предварительной причиной трагедии стала неисправность электропроводки.

Гостиница управлялась ООО «Мосмед», директором которого числилась 24-летняя Элеонора Миронова, а учредителем — её 55-летний отец Рауф Миронов. Последний, как узнал Telegram-канал «112», ранее был сотрудником УВД на транспорте, после выхода в отставку пошёл в бизнес «чтобы содержать своих пятерых детей». Кроме сгоревшего объекта в Братеево на него зарегистрировано ещё несколько хостелов и магазинов.

Фото: Социальные сети Рауф Миронов, Элеонора Миронова

Отца и дочь задержали и завели на них уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух или более человек), сейчас они находятся в СИЗО. Вину они не признали, к тому же, как заявлял в суде представитель СК, Элеонора Миронова «оказывает активное противодействие следствию, уничтожила приложение WhatsApp со своего телефона, удалила все переписки». Её отец в свою очередь просил оставить девушку на свободе, обещая «решить все вопросы о компенсации родственникам погибших в этой трагедии». Также он утверждает, что все недостатки, выявленные во время последней проверки, были устранены.

Проверку, о которой говорил Миронов, в июне 2022 года проводил Роман Сабельников — старший инспектор первого регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по Южному административному округу Москвы, входящего в структуру столичного главка МЧС. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Старший инспектор <...> в июне 2022 года в ходе внеплановой выездной проверки хостела <...> ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности. При этом сотрудник путём отражения в документации заведомо ложных сведений сокрыл материалы об административном правонарушении в отношении организации от направления в районный суд Москвы в соответствии с ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания. — NEWS.ru) для принятия решения об административном приостановлении деятельности юридического лица, — заявили в СУ СК по Москве.

В результате, по мнению ведомства, в хостеле произошло возгорание с гибелью людей «в связи с неустранением пожара на первоначальном этапе его появления, информированием спасательных служб с опозданием, невозможностью использования необходимых средств пожаротушения, неквалифицированными действиями не обученных функционировать в условиях возникшего пожара работников».

Фото: Воронин Денис/АГН «Москва» Последствия ночного пожара в хостеле на Алма-Атинской улице

Как рассказал NEWS.ru адвокат Сабельникова Денис Дубовский, в рамках расследования уголовного дела Рауфа и Элеоноры Мироновых в отношении неустановленных должностных лиц было возбуждено ещё одно дело — по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). По нему инспектор первоначально проходил свидетелем, а затем ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Сабельников ответственно и юридически чисто выполнил все свои должностные обязанности. Объект был полностью им обследован за месяц до пожара, все недостатки были зафиксированы, некоторые из них были устранены, были проведены беседы с должностными лицами хостела. Всё это отражено в документах, которые следствие изъяло и изучает. Защита считает, что органы следствия незаконно и необоснованно предъявляют ему обвинение. Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что в действиях Романа Сабельникова имеются признаки преступления, предусмотренного ст. 285, следствием не представлены, — заявил Дубовский.

По его мнению, дополнительным фактом того, что у следствия отсутствуют какие-либо доказательства вины Сабельникова, стало продление срока его задержания на 72 часа вместо отправки в СИЗО. Данное решение Пресненский суд вынес 1 августа, после ходатайства следователя об избрании сотруднику МЧС меры пресечения в виде заключения под стражу. Но в итоге через день та же инстанция назначила ему более мягкую санкцию — домашний арест.

Адвокат полагает, что суд, избрав более мягкую меру, чем отправка в СИЗО, учёл наличие у Романа Сабельникова, работающего в системе МЧС 15 лет, благодарностей и наград, отсутствие взысканий и нареканий по службе, а также положительные характеристики коллег.

На мой взгляд, было принято политическое решение. Но мы с ним не согласны, будем обжаловать и добиваться оправдания, — резюмировал Дубовский.

Не субъективный случай

На важные детали в деле обратил внимание бывший коллега Романа Сабельникова, экс-начальник третьего регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по Западному административному округу Москвы Дмитрий Фураев. В беседе с NEWS.ru подполковник МЧС подчеркнул, что «всё профессиональное и в том числе ветеранское сообщество государственного пожарного надзора крайне возмущено вероломным отношением сотрудников СК», которые «пытаются сгустить краски и прежде всего для судебных органов рисовать портрет проверяющего-коррупционера».

То, что случилось с Романом, не может являться исключительно субъективным случаем, а относится и к деятельности всех остальных сотрудников, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор, — подчеркнул Фураев.

По его словам, проведённая майором Сабельниковым проверка хостела ООО «Мосмед» была первой инспекцией госпожнадзора на данном объекте. Он напомнил, что компания начала работать в доме на Алма-Атинской улице ещё в 2019 году, но по закону первые три года с момента регистрации юрлицо планово «вообще не проверяется, а далее периодичность проверок зависит от категории присвоенного риска, с учётом этого хостел должен был проверяться не чаще одного раз в пять лет».

К тому же, продолжает Фураев, в 2020 и 2021 годах правительство из-за пандемии отменило проверки, которые до этого включали в планы. А в 2022 году малому и среднему бизнесу предоставили новые преференции в этой сфере.

Июньская проверка хостела была внеплановой, проведённой по поручению правительства РФ. Только благодаря этому инспектор смог впервые проверить данный объект, выявить нарушения и принять соответствующие меры, — рассказал Фураев.

Он не согласен с позицией следствия о том, что Сабельников из личной заинтересованности принял недостаточные меры по результатам проверки, потому что инспектор МЧС «не может выходить за рамки своих полномочий». Поскольку это предприятие проверялось первый раз, то согласно недавно внесённым в КоАП поправкам, его запрещено штрафовать за выявленные впервые нарушения. То есть, отмечает Фураев, Сабельников «полностью выполнил полномочия, предоставленные ему законодательством — выявил нарушения, возбудил административное дело по статье 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности), по которому юрлицо было привлечено к ответственности в виде предупреждения, так как назначение штрафа законом не разрешено».

Фото: Воронин Денис/АГН «Москва» Последствия ночного пожара в хостеле на Алма-Атинской улице

В 2019 году хостел на Алма-Атинской проверяла прокуратура, её полномочия куда шире, чем у пожарных инспекторов. Тогда в гостинице были выявлены нарушения требований пожарной безопасности (отсутствие огнетушителей, заблокированные двери пожарных выходов, отсутствие противодымной вентиляции, заваленные эвакуационные пути и другие) и прокуратура через суд обязала владельцев гостиницы устранить их.

Без выполнения всех требований прокурора, меры реагирования со стороны данного органа были бы продолжены. Сегодня СК пытается сравнить количество нарушений, выявленных в июне Сабельниковым и прокуратурой три года назад, — подчеркнул Дмитрий Фураев.

По его словам, сгоревший хостел не входит в границы территории, закреплённой за Романом Сабельниковым, а июньскую проверку он проводил, так как ответственный за неё сотрудник был в отпуске. Это, уверен ветеран МЧС, «опровергает довод следствия о том, что Роман был в неких коррупционных отношениях с собственниками гостиницы».

Собеседник NEWS.ru полагает, что уголовное преследование его коллеги связано с тем, что произошла резонансная трагедия, на которую следственные органы не могут не отреагировать, «потому что такие случаи автоматически берутся на контроль» главой СК Александром Бастрыкиным.

Фураев полагает, что к гибели людей при пожаре привёл «целый комплекс причин». Он отметил, что несмотря на сообщения о несработавшей сигнализации, очевидцы утверждают, что она «в течение длительного времени издавала тревожные звуковые сигналы, оповещая администрацию и постояльцев о возникшем пожаре».

Другой вопрос к администрации учреждения — как были организованы пути эвакуации, были ли закрыты эвакуационные выходы, почему дежурный персонал не принял меры к своевременной эвакуации постояльцев, сообщил ли незамедлительно о пожаре по телефону 101, почему не применили первичные средства пожаротушения и другие меры для исключения гибели людей? — задаётся вопросами Дмитрий Фураев.

Он отметил, что, по мнению следствия, Сабельников, «исходя из иной личной заинтересованности», дал «недопустимо длительные» сроки устранения нарушений, но это «не соответствует реалиям». Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что в этом году правительство предоставило бизнесу льготы не только в ограничении количества проверок и либерализации административных наказаний, но и в пролонгации на три месяца сроков исполнения ранее выданных предписаний. Предписание Сабельникова формально не подпадало под действие этого решения кабмина, но всё же «была учтена позиция относительно автоматического продления сроков на 90 календарных дней». Такое решение, как считает собеседник NEWS.ru, было принято «с учётом нынешних реалий как в экономической, так и политической сферах».

Что касается иных проверок ООО «Мосмед», в этом году компанию штрафовали на 100 тысяч рублей за ненадлежащее хранение люминесцентных ламп, которые складировали вне площадки по сбору отходов первого класса опасности. А ещё Рауф Миронов и его объект в Братеево вызвал интерес силовиков из-за массовой постановки иностранцев на миграционный учёт (он якобы зарегистрировал по адресу хостела 144 человека).