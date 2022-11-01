«Звезда»: информация о подключенном к ИВЛ шахматисте Карпове — фейк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Карпов

Информация о подключении шахматиста Анатолия Карпова к ИВЛ является ложной, он идет на поправку, сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на источник из окружения гроссмейстера. Шахматист Сергей Карякин, в свою очередь, также рассказал об улучшении здоровья Карпова, предположив, что его падение могло случиться из-за гололеда.

Шахматист Анатолий Карпов не подключен к ИВЛ, это фейк, он идет на поправку, — заявил источник.

Президент Международной шахматной организации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович указал, что достоверной информацией о здоровье Карпова может обладать только его супруга, которая заявила, что здоровье шахматиста стабильное.

В Федерации шахмат РФ сообщили, что у них нет какой-либо информации о состоянии Карпова, но желают ему скорейшего выздоровления и готовы прийти на помощь, если такая нужда возникнет.

Ранее бизнесмен Андрей Ковалев сообщил, что на чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова напали на выходе из Госдумы. В своем Telegram-канале он рассказал, что гроссмейстера госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже предприниматель написал, что врачи ввели Карпова в состояние искусственной комы. При этом дочь шахматиста Софья в разговоре с Mash рассказала о том, что ее отец получил травму в результате падения, на него никто не нападал.

О подключении Карпова к ИВЛ ранее писали «Известия». По информации газеты, врачи диагностировали гроссмейстеру отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, а также множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.