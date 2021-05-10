«Зверская морилка»: Прилепин о британцах, согнавших большевиков на Соловки

https://static.news.ru/photo/cb931062-b1da-11eb-be5f-96000091f725_660.jpg Фото: zaharprilepin/facebook.com

Российский писатель и политик Захар Прилепин рассказал о том, как британцы и французы, которые во время гражданской войны в Российской империи заняли территорию Соловецких островов, размещали там большевиков и «прочих сочувствующих».

В передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым» он объяснил, что Соловецкий лагерь особого назначения всегда был тюрьмой, но «называть его советским Освенцимом просто немыслимо».

Соловецкие лагеря придумали не большевики, как любят повторять [на Западе]. «Ой, какой цинизм большевиков: придумать лагеря прямо на месте монастыря». Но в этом монастыре всегда была тюрьма. И в 18, и в 19 веке там сидели государственные преступники, — отметил Прилепин.

Но и это ещё не всё. Французы и англичане, которые захватили эти территории в начале 20 века, точно так же использовали эту тюрьму, но уже для большевиков и других заключённых, напомнил политик. Он отметил, что противники России устроили там «просто зверскую морилку».

И только потом туда пришли большевики, которые тоже стали использовать Соловки как тюрьму. Но даже когда они организовали там лагеря, управляли по большей части там именно белогвардейцы, отметил писатель. И на их совести не меньше преступлений, «хотя главные виновники всё-таки большевики», подвёл он итог.

Ранее NEWS.ru писал, что российский телеведущий Владимир Соловьёв во время своего вечернего шоу обсудил с экспертами, как дальше России взаимодействовать со странами, которые развернули против неё агрессивную деятельность.