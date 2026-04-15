Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 13:31

Зразы готовлю по-литовски — все думали, что внутри грибы, но такая начинка реально поражает

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Превращение простого мясного фарша в изысканное блюдо с тающей сырной сердцевиной — это и есть кулинарная магия. Зразы доказывают, что даже базовые ингредиенты могут заиграть новыми гранями.

Что понадобится

Для фарша: говяжий фарш (или смесь говядины/свинины) — 500 г, овсяные хлопья — 50 г, молоко — 50 мл, яйцо — 1 шт., репчатый лук — 1 шт. (средняя), соль, молотый черный перец — по вкусу.

Для начинки: твердый сыр — 80 г, сливочное масло — 50 г, свежая зелень (укроп, петрушка) — 15 г.

Для запекания: растительное масло — 1–2 ст. л. для смазывания.

Как готовлю

Приготовьте начинку: сыр натрите на мелкой терке, зелень мелко порубите. Смешайте сыр, зелень и размягченное сливочное масло до однородности. Сформируйте 6 небольших шариков-кнедликов и уберите в холодильник для затвердевания.

Для фарша взбейте яйцо с молоком, добавьте овсяные хлопья, соль и перец, перемешайте и дайте постоять 5–7 минут для набухания овсянки. Лук очистите и мелко нарежьте, добавьте к овсяной смеси вместе с мясным фаршем и тщательно вымесите.

Разделите фарш на 6 равных частей. Каждую часть распластайте в лепешку, в центр положите охлажденный сырный шарик и аккуратно защипните края, формируя овальную или круглую котлету-зразу, убедившись, что начинка полностью закрыта.

Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите фольгой или пергаментом и слегка смажьте маслом. Выложите зразы и запекайте около 40–45 минут до готовности.

Проверено редакцией
Общество
еда
рецепты
зразы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.