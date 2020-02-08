https://static.news.ru/photo/1dd23326-4b2f-11ea-9a35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чтобы сократить численность бездомных животных и предотвратить их гибель, зоозащитники предложили ввести квоты на разведение в РФ породистых собак и кошек, а для обычных владельцев предусмотреть стимулы для стерилизации своих питомцев.

Бездомные животные — результат нестыковки между спросом и предложением, то есть животных «производится» в стране намного больше, чем их способны взять в дома люди, — заявила «Интерфаксу» руководитель центра ВИТА Ирина Новожилова.

По её словам, эта проблема характерна для стран, где государство не контролирует разведение домашних животных. Зоозащитница считает, что для тех, кто разводит животных ради бизнеса (заводчики), нужно ввести лицензирование, налогообложение и квотирование, а в отношении тех, кто плодит собак и кошек «по недомыслию» (обычные граждане, не стерилизующие питомцев), должны применяться жёсткие законодательные рычаги, поощряющие их к стерилизации.

По словам Новожиловой, более 30 стран уже решили проблему бездомных животных, там стерилизация питомцев стоит гораздо дешевле, чем налог на нестерилизованное животное, а в Калифорнии продажа «неприютских» собак и кошек полностью запрещена с прошлого года.

Как писал NEWS.ru, приморские полицейские начали проверку по факту жестокого обращения с животными. В соцсетях появилась информация, что житель города Артёма уже несколько лет истребляет собак на своём участке и разделывает их на мясо. Ранее неравнодушные местные жители создали петицию, в которой потребовали закрыть этот «концлагерь для животных» и привлечь к уголовной ответственности местного жителя и его дочь за массовые убийства собак.